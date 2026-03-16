Для насекомых, змей, лягушек и других холоднокровных животных тяжелее всего переносить зимний холод. При снижении температуры работа организма замедляется, наступает холодовой шок. Разогреваться при низких температурах рискуют немногие насекомые, это требует больших затрат энергии, которые трудно восполнить. Потеряв подвижность, холоднокровные животные почти не тратят энергию, но рискуют погибнуть, если их тело разорвут ледяные кристаллы. Как избегнуть промерзания, или промерзнуть так, чтобы потом благополучно оттаять? Вот вопросы, которые зимой решают холоднокровные животные. Несмотря на все ограничения, некоторые из них сохраняют активность и в зимние дни. Об этом расскажет кандидат биологических наук Квартальнов Павел Валерьевич.