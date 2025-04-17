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Лекция
16+
Мир после динозавров

Слушатели узнают, кто правил нашей планетой после гибели динозавров.

Medio Modo
27 апреля, 19:00 Идет 2 ч
1000 Стоимость
Москва Малый Знаменский пер., д. 11/11

О мероприятии

Многие считают, что сразу после вымирания динозавров началась эпоха доминирования млекопитающих, известная как кайнозойская эра. Однако на захват пустой планеты нашим предкам потребовалось почти 30 миллионов лет. Да и так ли бескровно была пережита мел-палеогеновая граница? Правда ли что планетой после динозавров правили гигантские нелетающие птицы? В этих вопросах поможет разобраться популяризатор палеонтологии и эволюционной биологии Дмитрий Соболев.

Расписание
27
Воскресенье
Апрель 2025
Малый Знаменский пер., д. 11/11 Москва
19:00
Купить
Адрес

Малый Знаменский пер., д. 11/11

29 минут назад
Александр Речкин
1
# биология
# Динозавры
# Палеонтология
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Палеонтология
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# K2-18 b
# K2-18b
# астрономия
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Больше половины костей Tyrannosaurus rex оказались частными и недоступными для палеонтологов

Многие знают, как популярны сувениры из окаменелостей — зубы древних акул или полированные панцири аммонитов. Но чем реже встречаются такие артефакты, тем они ценнее, то есть на них можно много заработать. И это проблема для палеонтологов. Американский специалист по тираннозаврам оценил ущерб, который нанесла коммерческая добыча костей T. rex и подсчитал среднюю цену таких образцов. Оказалось, больше половины найденных тирексов находится в частных руках, а значит, для науки они недоступны или ненадежны.

Палеонтология
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# Динозавры
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Космонавтика
# NASA
# Starliner
# космос
# США
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bugz
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bugz
3 часа назад
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