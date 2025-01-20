По самой распространенной гипотезе, Луна сформировалась из обломков столкновения Земли с предполагаемой планетой Тейя. Проблема в том, что тогда, по расчетам, естественный спутник Земли должен по большей части состоять из чужеродного вещества, и это было бы видно при сравнении лунного грунта и земных пород: у них должно заметно отличаться соотношение изотопов разных химических элементов. Недавно космохимики провели анализ 14 лунных образцов и подтвердили существование уже давно назревшей проблемы: изотопный состав в них практически идентичен земному. Они обдумали это непонятное сходство и предложили интересный вариант решения головоломки.