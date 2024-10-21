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Китайский робот установил новый рекорд по прыжкам в длину с места

Китайская компания Unitree недавно показала, как ее человекоподобный робот установил новый рекорд по прыжкам в длину с места, который составил 140 сантиметров. Конечно, это не олимпийский рекорд, но, согласно заявлению Unitree, это самый длинный прыжок, когда-либо совершенный гуманоидным роботом ростом 1,3 метра.

Человекоподобный робот G1 установил новый рекорд по прыжкам в длину с места / © Unitree

Человекоподобный робот G1, которого Unitree впервые представила весной 2024 года, получил от 23 до 43 степеней свободы (в зависимости от комплектации).

Скорость его движения составляет 7,2 километра в час, а время автономной работы от аккумулятора — примерно два часа. Робот весит почти 35 килограммов и способен складываться в компактный параллелепипед размером 690 × 450 × 300 миллиметров для транспортировки.

© Unitree