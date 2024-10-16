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Astrolab представила модель лунохода FLIP

Специалисты американской компании Astrolab, которая занимается разработкой лунных вездеходов, в том числе для перевозки участников программы NASA «Артемида», сообщили о планах создать инновационную платформу лунохода FLIP. Его отправка на естественный спутник Земли запланирована на конец 2025 года.

Модель лунохода FLIP / © SpaceNews / J. Foust

Во время Международного конгресса астронавтики компания Astrolab показала модель лунохода FLIP, который сможет перевозить грузы массой от 30 до 50 килограммов. Основная цель — тестирование ключевых систем в рамках создания более крупного лунохода FLEX (Flexible Logistics and Exploration) для транспортировки людей по лунной поверхности в ближайшем будущем.

Astrolab не сообщила, как доставит FLIP на спутник Земли. Возможно, компания задействует один из коммерческих лунных посадочных модулей, созданных в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS). Скорее всего, им может стать посадочный модуль Griffin, разрабатываемый Astrobotic Technologies. Он изначально предназначался для доставки лунохода Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER), однако NASA отменило эту миссию из-за проблем с бюджетом. К тому же FLIP по размеру похож на VIPER.