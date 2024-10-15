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В Китае построят новый коммерческий космодром
Китайские власти приняли решение о строительстве нового коммерческого космодрома в городском уезде Сичан (провинция Сычуань). Там с 1984 года функционирует одноименный государственный космодром.
Новый комплекс даст возможность запускать ракеты целой плеяде коммерческих космических компаний Китая, в частности Landspace, iSpace, Space Pioneer, Deep Blue Aerospace, Galactic Energy и многим другим.
В КНР действуют четыре космодрома: в Цзюцюане, Тайюане, Сичане и Вэньчан на побережье острова Хайнань, где уже появились две новые стартовые площадки для коммерческих ракет.
Количество запусков там неуклонно растет: с 22 в 2016 году до 55 в 2022-м и 67 в 2023-м. Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) заявила, что Поднебесная планирует выполнить примерно 100 запусков в течение 2024 года, включая 30 миссий коммерческих компаний.
Хотя эта цель, похоже, недостижима, поскольку на сегодня Китай осуществил в общей сложности 47 запусков.
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