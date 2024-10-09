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В США испытали прототип перспективного реактивного беспилотника Razor

Американская компания Mayman Aerospace сообщила о завершении летных испытаний тестового образца реактивного многоцелевого беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) Razor.

Концепт беспилотника Razor, несущего ракеты / © Mayman Aerospace

Новый аппарат Razor способен взлетать с площадки в девять квадратных метров, развивать скорость более 800 километров в час и транспортировать полезную нагрузку массой до 450 килограммов на высоту шести километров.

Тестовый образец реактивного многоцелевого беспилотного летательного аппарата с вертикальным взлетом и посадкой (VTOL) Razor и команда инженеров Mayman Aerospace / © Mayman Aerospace

Производитель отметил, что в качестве полезной нагрузки могут выступать как медикаменты, так и ракеты класса «воздух — воздух» или «воздух — земля», такие как Brimstone или Hellfire.

© Mayman Aerospace

Запуск Razor в массовое производство запланировали на 2025 год.