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SpaceX отправила в космос европейский зонд Hera

Космический аппарат Hera на борту ракеты Falcon 9 компании SpaceX 7 октября взмыл с космодрома на мысе Канаверал в облачное небо над Флоридой. Так он отправился в долгое путешествие по Солнечной системе, к астероиду Диморф, в который в 2022 году врезался земной зонд DART (Double Asteroid Redirect Mission).

Зонд Hera после отделения от ракеты Falcon 9 на фоне Земли / © SpaceX / ESA

Представители Европейского космического агентства сообщили, что вторая ступень ракеты Falcon 9 успешно справилась с задачей и зонд Hera начал свой путь к астероидам Диморф и Дидим, чтобы изучить последствия столкновения небесного тела с аппаратом DART.

Hera представляет собой спутник размерами 1,6 на 1,6 на 1,7 метра и массой 1128 килограммов с двумя солнечными панелями. В состав научного оборудования зонда входят камеры, спектрометры, тепловизоры, альтиметр и лидар. С их помощью аппарат сможет картографировать поверхность астероидов Диморф и Дидим, а также измерит их орбитальные характеристики.

Кроме того, Hera оснастили двумя кубсатами — Milani и Juventas, которые изучат внутреннее строение Диморфа. В конце миссии исследователи попробуют посадить кубсаты на поверхность астероида, чтобы зафиксировать любые сдвиги в поверхностной гравитации, вызванные влиянием Дидима.

В марте 2025 года Hera совершит гравитационный маневр у Марса, во время которого пролетит на расстоянии 5000 километров от Красной планеты и будет наблюдать его спутник — Деймос.

К системе астероидов Дидим зонд прибудет 28 декабря 2026 года.