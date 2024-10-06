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Для борьбы с изменением климата предложили использовать психоделики
Во время Климатической недели, которая прошла в Нью-Йорке в конце сентября, группа исследователей, маркетологов и активистов за легализацию психоделиков заявила, что опыт приема психоактивных веществ может способствовать «осознанности» и направить людей на борьбу с изменением климата.
Активисты, ссылаясь на различные исследования, отметили, что люди, употребляющие галлюциногены, больше экономят воду, сортируют мусор для переработки и испытывают переживания. Это якобы связано с «проэкологическим» поведением или чувством «связи с природой».
Международная исследовательская группа совместно с биологами из Университета Мэриленда (США) обнаружила у геккона токи (Gekko gecko) способность воспринимать низкочастотные вибрации с помощью саккула — органа во внутреннем ухе, который, как считалось ранее, отвечает исключительно за равновесие и ориентацию в пространстве.
Медики из Дании создали молекулу, которая способна вызывать такую же реакцию организма, какая возникает при голодании и регулярных интенсивных физических нагрузках. Как это оказалось возможным, они описали в новой научной статье.
«В игре можно найти истины, которые вне ее не найдешь», — эти слова приписывают самому Ницше. Поэтому не надо думать, что настольные игры — это что-то на праздном. «Резались» в «настолки» простые моряки и величайшие умы человечества, простолюдины и цари. Как давно мир охватила «эпидемия» настольных игр, во что играли древнеегипетские фараоны, а во что — средневековые крестьяне, почему именно шахматы стали популярны в странах востока и какие игры любили в древней Руси? Об этом мы поговорили с известным археологом, популяризатором истории, ведущим блога об археологии starcheolog Павлом Колосницыным.
Эксперимент с прыгающими через различные отверстия кошками показал: эти домашние животные действительно считают себя «жидкими», то есть способными протиснуться куда угодно. Но были некоторые исключения, когда они все же колебались.
Гималаи с их ледниками служат ключевым фактором, регулирующим местный климат — от индийских муссонов до засух на Тибетском плато. Высочайшие пики этой горной системы сформировались в результате ледниковой и речной эрозии на месте длительного утолщения и поднятия земной коры. Согласно спутниковым данным, высочайшая вершина Гималаев растет резче, чем ожидалось. Это побудило ученых из Китая и Великобритании искать другие причины подъема, отличные от тектонических.
Органика на поверхности Цереры оказалась продуктом ее геологической активности и выбросов из глобального океана
Группа астрофизиков обнаружила на поверхности карликовой планеты Цереры — крупнейшего объекта в поясе астероидов, расположенного между орбитами Юпитера и Марса — значительные концентрации алифатических органических соединений, которые имеют важное значение для жизни на Земле. Вероятно, они появились на поверхности Цереры в результате геологической активности относительно недавно — в течение последних 10 миллионов лет.
Марс не всегда был холодным и сухим, как сейчас. Все больше фактов говорит о том, что миллиарды лет назад там текли водные потоки. А значит, была плотная атмосфера, создающая парниковый эффект и поддерживающая воду в жидком состоянии. Примерно 3,5 миллиарда лет назад вода исчезла, газовая оболочка существенно поредела. Почему? Ответ буквально лежит на поверхности, выяснили американские геологи.
Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
Инженеры из Белоруссии разработали альтернативный маршрут для более быстрой, безопасной и доступной перевозки грузов по сравнению с использованием Северного морского пути (СМП). Проект предусматривает организацию высокоскоростных грузопассажирских перевозок, в том числе транзитных, что станет альтернативой другим видам транспорта, в первую очередь авиации, за счет высокой скорости передвижения и уровня комфорта.
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Непрошеные космонавты
Сколько миллионов жителей России получат «слабую» вакцину и кто в этом виноват?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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