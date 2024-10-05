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Индия объявила дату запуска своей первой миссии к Венере

Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что запуск космического аппарата Venus Orbiter Mission (VOM) для изучения атмосферы Венеры запланирован на 29 марта 2028 года.

Венера / © NASA

Зонду потребуется в общей сложности 112 дней, чтобы добраться до второй планеты от Солнца. Ожидается, что он достигнет места назначения 19 июля 2028 года.

Проектное изображение космического аппарата Venus Orbiter Mission (VOM) / © ISRO

Основные цели миссии включают исследование состава атмосферы планеты, изучение ее поверхности и потенциальной вулканической или сейсмической активности.

Космический аппарат будет нести ряд передовых научных инструментов: среди них — радар с синтезированной апертурой, инфракрасные и ультрафиолетовые камеры, датчики для изучения ионосферы Венеры. Эти инструменты помогут ученым раскрыть тайны плотной, богатой углекислым газом атмосферы Венеры и исследовать возможность существования активных вулканов на ее поверхности планеты.