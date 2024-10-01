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Николай Головин
Николай Головин
20 минут назад
Рейтинг: +201
Посты: 463

Опубликованы снимки победителей конкурса Drone Photo Awards 2024

Организаторы конкурса фотографий, сделанных с помощью дронов, Drone Photo Awards 2024 подвели итоги и объявили победителей престижного состязания во время торжественной церемонии в итальянском городе Сиена.

Сообщество
# дроны
# технологии
# фотографии
Первое место в категории «Город»: самый высокий небоскреб в Европе — петербургский «Лахта-центр» / © Yuriy Stolypin
Первое место в категории «Город»: самый высокий небоскреб в Европе — петербургский «Лахта-центр» / © Yuriy Stolypin
Второе место в категории «Город»: город Гуйян в китайской провинции Гуйчжоу расположен в карстовом регионе. Его ландшафт может похвастаться многочисленными возвышающимися зданиями и надземными мостами, которые органично вписываются в окружающую горную местность / © Xu Zhang
Второе место в категории «Город»: город Гуйян в китайской провинции Гуйчжоу расположен в карстовом регионе. Его ландшафт может похвастаться многочисленными возвышающимися зданиями и надземными мостами, которые органично вписываются в окружающую горную местность / © Xu Zhang
Фото года: туристы купаются в холодных водах Балтийского моря (Швеция) / © Gilad Topaz
Фото года: туристы купаются в холодных водах Балтийского моря (Швеция) / © Gilad Topaz
Первое место в категории «Дикая природа»: тигровая акула лакомится погибшим кашалотом у берегов Перта (Австралия) / © Toby Nicol
Первое место в категории «Дикая природа»: тигровая акула лакомится погибшим кашалотом у берегов Перта (Австралия) / © Toby Nicol
Второе место в категории «Дикая природа»: на этом снимке запечатлена лишь часть более чем миллиона розовых фламинго, которые слетаются на озеро Логипи (Кения) / © Paul Mckenzie
Второе место в категории «Дикая природа»: на этом снимке запечатлена лишь часть более чем миллиона розовых фламинго, которые слетаются на озеро Логипи (Кения) / © Paul Mckenzie
Первое место в категории «Природа»: на границе между штатами Аризона и Юта располагается удивительное геологическая образование под названием «Волна» / © Xiaoying Shi
Первое место в категории «Природа»: на границе между штатами Аризона и Юта располагается удивительное геологическая образование под названием «Волна» / © Xiaoying Shi
Второе место в категории «Природа»: «Глаз Дракона», снимок напоминающий с воздуха огромный глаз. Фото сделано в Исландии / © Miki Spitzer
Второе место в категории «Природа»: «Глаз Дракона», снимок напоминающий с воздуха огромный глаз. Фото сделано в Исландии / © Miki Spitzer
Первое место в категории «Абстракция»: снимок сделан после извержения вулкана в Исландии / © Isabella Tabacchi
Первое место в категории «Абстракция»: снимок сделан после извержения вулкана в Исландии / © Isabella Tabacchi
Высокая оценка в категории «Дикая природа»: обыкновенный шакал прячется в пшеничном поле / © Md Imrul Kayes
Высокая оценка в категории «Дикая природа»: обыкновенный шакал прячется в пшеничном поле / © Md Imrul Kayes
Высокая оценка в категории «Дикая природа»: слоны отдыхают на пышном зеленом лугу после утреннего кормления / © Pravin Shanmughanandam
Высокая оценка в категории «Дикая природа»: слоны отдыхают на пышном зеленом лугу после утреннего кормления / © Pravin Shanmughanandam
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Ученые оживили древнее семя растения, упомянутого в Библии

Международная исследовательская группа смогла прорастить семя древнего дерева из рода коммифора (Commiphora), найденного в пещере Иудейской пустыни в 1980-х годах. Ученые предположили, что это растение упоминается в библейских текстах. История семени, пролежавшего в земле почти тысячу лет, не только впечатляет, но и открывает новые возможности для изучения древней флоры засушливого региона.

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28 сентября
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Уголь вместо нефтепродуктов и урана: белорусские ученые рассказали о топливе будущего

Уголь – один из главных источников производимой электроэнергии во всем мире. В то время как запасов природного газа и нефти хватит на 40–60 лет, а уранового топлива – на 80–90, угля достаточно на тысячи лет. Но есть одна проблема: его использование наносит серьезный вред экологии. Это и выброс парниковых газов (CO2, СН4), а также SOx, NOx и твердых частиц при его сжигании, и загрязнение почвы и подземных вод в зоне складирования отходов. Однако белорусские ученые считают, что за этим видом топлива будущее, и знают, как сделать использование угля безопасным для природы.

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Геология
# CO2
# атмосфера Марса
# вода на марсе
# глина
# марс
# минералы
# смектит
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