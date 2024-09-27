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Radian Aerospace начала испытания прототипа космоплана Radian One

Прототип космоплана PFV01 / © Radian Aerospace

Представители компании сообщили, что прототип PFV01 разработали для проверки аэродинамики будущего орбитального самолета Radian One, который будет взлетать с помощью рельсовой системы саней длиной более трех километров и достигать орбиты с помощью ракетных двигателей, прежде чем вернуться на взлетно-посадочную полосу.

Аппарат в его нынешнем исполнении сможет перевозить до пяти человек и 2270 килограммов груза на низкую околоземную орбиту.

Специалисты Radian Aerospace провели обширное компьютерное моделирование и тесты конструкции в аэродинамической трубе, а также рулежные испытания прототипа в аэропорту в Абу-Даби (ОАЭ).