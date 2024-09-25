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Видео: стартовавшая с морской платформы китайская ракета «Цзелун-3» отправила спутники на орбиту

Китайская компания China Rocket запустила твердотопливную ракету «Цзелун-3» (Smart Dragon 3) с морской платформы Дунфан из акватории прибрежного города Хайян провинции Шаньдун на востоке КНР. Ракета успешно вывела на орбиту восемь спутников дистанционного зондирования Земли.

Четвертый запуск твердотопливной ракеты «Цзелун-3»/ © China Rocket

Четырехступенчатая ракета «Цзелун-3» относится к категории высоконадежных носителей с высоким соотношением цена — качество.

Длина ее корпуса составляет 31 метр, а грузоподъемность — около 1,5 тонны для вывода полезной нагрузки на 500-километровую солнечно-синхронную орбиту.

© China Rocket

Старт «Цзелун-3» стал 44-м запуском Китая в 2024 году. В начале этого года Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC) сообщила, что планирует провести примерно 70 пусков, а коммерческие компании — еще 30. На данный момент коммерческие игроки выполнили семь запусков, а CASC — 38.