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Китай запустил 10 спутников на двух ракетах с разницей менее чем в шесть часов

КНР активно наращивает собственную группировку спутников. Если ранее только SpaceX как из пулемета отправляла аппараты системы Starlink на орбиту, то теперь Китай начал догонять компанию Илона Маска.

Китай запустил 10 спутников на двух ракетах / © CCTV

В пятницу, 20 сентября, Китай вывел на орбиту отдельные группы спутников наблюдения за Землей и интернета вещей в рамках двух разных миссий.

Первой стартовала ракета Long March 2D с космодрома Тайюань на севере страны. На борту были шесть спутников дистанционного зондирования компании Changguang Satellite Technology (CGST), коммерческого ответвления Китайской академии наук. Новые аппараты добавились к созвездию Jilin-1 CGST, которое будет состоять из 300 спутников по завершении развертывания.

Второй пуск состоялся чуть менее чем через шесть часов. Твердотопливная ракета Kuaizhou 1A стартовала с космодрома Сичан на юго-западе КНР.

На борту ракеты находились четыре спутника Tianqi под номерами 29-32. Они принадлежат китайскому коммерческому спутниковому оператору Guodian Gaoke. Новые аппараты обеспечивают связь с низкой пропускной способностью для подключения устройств интернета вещей (сеть передачи данных между устройствами) в удаленных или труднодоступных районах Поднебесной.