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«Напоминает снежного человека»: необычный медведь попал в объектив фотоловушки

Охотник Кирк Прайс, просматривая кадры, снятые на свою фотоловушку, установленную в горах Западной Вирджинии (США), обнаружил медведя без передних лап.

Медведь без передних лап / © Kirk Price

Прайс рассказал журналистам издания USA Today, что, по его мнению, животному примерно восемь лет. Вероятно, медведь родился с мутацией, из-за которой у него нет двух лап.

Охотник отметил, что хищник явно адаптировался к своей особенности и не дает себя в обиду.

© Kirk Price

«Когда медведь бежит на задних лапах, он напоминает нечто похожее на снежного человека», — сказал Прайс.