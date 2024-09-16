Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

США ввели в эксплуатацию новую атомную подлодку с полной «гендерной интеграцией»

Новая атомная подводная лодка USS New Jersey / © Bill Addison / U.S. Navy

USS New Jersey достигает 115 метров в длину и 10 метров в ширину, может погружаться на глубину более 250 метров и развивать скорость свыше 25 узлов в час.

Новая атомная подводная лодка USS New Jersey / © Bill Addison / U.S. Navy

Эта субмарина станет первой в своем классе, спроектированной с учетом полной «гендерной интеграции». То есть на ней будут служить как мужчины-моряки, так и женщины. Подлодку создавали с учетом повышенной приватности в туалетах и ​​спальных зонах.