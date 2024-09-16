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Конгресс США проведет слушания о НЛО из-за снимков «огромного» аппарата вблизи базы ядерных сил

По словам высокопоставленного члена комитета сената по Вооруженным силам, в ближайшие недели в конгрессе США пройдут новые публичные слушания о неопознанных летающих объектах.

Неопознанный летающих объект, который очевидцы заметили в часе езды от ядерной базы ВВС США Мальмстром / © Reddit

Очередные слушания назначили на фоне сообщений американских граждан, видевших НЛО этим летом.

Так, недавно очевидцы сняли «огромный» объект, похожий на диск с множеством «мигающих и вращающихся огней» в 100 километрах от ядерной базы ВВС США Мальмстром (штат Монтана).

Неопознанный летающих объект, который очевидцы заметили в часе езды от ядерной базы ВВС США Мальмстром / © Reddit

По словам очевидцев, НЛО, который они наблюдали, не был ракетой или одним из спутников Starlink, которые обычно принимают за корабли внеземных цивилизаций. Объект летел, не издавая никакого шума, а потом просто исчез.