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Конгресс США проведет слушания о НЛО из-за снимков «огромного» аппарата вблизи базы ядерных сил
По словам высокопоставленного члена комитета сената по Вооруженным силам, в ближайшие недели в конгрессе США пройдут новые публичные слушания о неопознанных летающих объектах.
Очередные слушания назначили на фоне сообщений американских граждан, видевших НЛО этим летом.
Так, недавно очевидцы сняли «огромный» объект, похожий на диск с множеством «мигающих и вращающихся огней» в 100 километрах от ядерной базы ВВС США Мальмстром (штат Монтана).
По словам очевидцев, НЛО, который они наблюдали, не был ракетой или одним из спутников Starlink, которые обычно принимают за корабли внеземных цивилизаций. Объект летел, не издавая никакого шума, а потом просто исчез.
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