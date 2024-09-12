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У NASA серьезные проблемы, показал отчет экспертов
В недавно опубликованном отчете группа экспертов аэрокосмической отрасли заявила, что Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США находится на переломном этапе. Его конец может быть неизбежен.
Как отметили журналисты Washington Post, новый отчет, метко озаглавленный «NASA на перепутье» и составленный по поручению конгресса Национальными академиями наук, инженерии и медицины, в подробностях демонстрирует, в каких тяжелых условиях оказалось космическое агентство США.
NASA в течение ряда лет теряет талантливых специалистов, поскольку лучшие инженеры уходят на пенсию или находят более высокооплачиваемую работу в частном секторе на фоне сокращения финансирования ведомства. Хотя оно продолжает заниматься сложными и привлекающими внимание миссиями, такими как запуск орбитального телескопа «Джеймс Уэбб», другие важные исследовательские задачи, например миссия по возвращению образцов с Марса, были отложены. Это предоставляет возможность конкурентам, в частности Китаю, вырваться вперед.
Отчет, насчитывающий примерно 200 страниц, содержит рекомендации комитетов, в которые входят десятки экспертов государственных и частных организаций, включая SpaceX, Planetary Society и ряд университетов. Подавляющее большинство пришли к единому мнению, что NASA слишком сосредоточено на краткосрочной перспективе, чтобы стратегически планировать будущее.
Администратор NASA Билл Нельсон отреагировал на отчет и заявил, что он в принципе соответствует действительности.
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Французские исследователи проанализировали тысячи спутниковых снимков поверхности Антарктиды и выяснили, что почти весь континент покрывают продольные дюны — такой рельеф часто встречается на спутнике Сатурна Титане. Ученые также узнали, какие ветры формируют антарктические дюны, и нашли противоречие, раскрывающее детали климата на континенте.
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