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Cтейблкоин USDT почти догнал Visa по объему транзакций
Криптовалюта USDT стала одним из важнейших механизмов мировой финансовой системы, который по объему транзакций и прибыли стал сопоставим с глобальными платежными системами, такими как Visa.
По данным издания The Wall Street Jornal, в прошлом году через стейблкоин USDT, который, по сути, создал параллельную экономику, действующую вне пределов досягаемости правоохранительных органов, прошло почти столько же денег, что и через карты Visa.
Согласно анализу The Wall Street Jornal, пользователи USDT ежедневно совершают сделки на сумму более 190 миллиардов долларов США. Прибыль компании Tether Holdings, выпускающей популярные виртуальные деньги, оказалась на 700 миллионов долларов больше, чем у одной из крупнейших американских инвестиционных компаний BlackRock.
Журналисты также отметили, что криптовалютой особенно любят пользоваться фирмы и частные лица из Ирана, Венесуэлы и России.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
Оружие бронзового века может многое рассказать о методах ведения войны, которая стала в тот период обычной практикой, проникла глубоко в общество и экономику. С этой целью европейские ученые создали модели копий и пустили их в ход. Затем проанализировали износ бронзовых наконечников и сравнили с тем, что удалось установить по археологическим данным.
Геофизики из Китая впервые с помощью наземного радара наблюдали в режиме реального времени за образованием экваториальных плазменных пузырей, которые достаточно сложно обнаружить профильными приборами. Наблюдения проходили на расстоянии почти 10 тысяч километров.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
С помощью мультиспектрального сканирования американские медиевисты выяснили, как именно пражский врач XVII века пытался расшифровать загадочную рукопись.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
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