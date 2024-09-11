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Cтейблкоин USDT почти догнал Visa по объему транзакций

Криптовалюта USDT стала одним из важнейших механизмов мировой финансовой системы, который по объему транзакций и прибыли стал сопоставим с глобальными платежными системами, такими как Visa.

Криптовалютные токены USDT компании Tether Holdings на фоне долларов США / © Getty Images

По данным издания The Wall Street Jornal, в прошлом году через стейблкоин USDT, который, по сути, создал параллельную экономику, действующую вне пределов досягаемости правоохранительных органов, прошло почти столько же денег, что и через карты Visa.

Согласно анализу The Wall Street Jornal, пользователи USDT ежедневно совершают сделки на сумму более 190 миллиардов долларов США. Прибыль компании Tether Holdings, выпускающей популярные виртуальные деньги, оказалась на 700 миллионов долларов больше, чем у одной из крупнейших американских инвестиционных компаний BlackRock.

Журналисты также отметили, что криптовалютой особенно любят пользоваться фирмы и частные лица из Ирана, Венесуэлы и России.