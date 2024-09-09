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NASA решило не рисковать: ракета Blue Origin отправится в первый полет без марсианских аппаратов

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщило, что остановило предпусковую подготовку двух малых аппаратов Escape и Plasma Acceleration and Dynamics Explorers (ESCAPADE). Они должны были стать полезной нагрузкой для ракеты New Glenn в ее первом полете.

Рендер ракеты-носителя New Glenn / © Blue Origin

NASA приняло решение более чем за месяц до открытия стартового окна. Причина в том, что агентство не готово рисковать ценными исследовательскими аппаратами, которые должны отправиться к Марсу, ведь вторую ступень ракеты New Glenn еще ждут статическое огневое испытание и интеграция ступеней.

Запуск марсианской миссии ESCAPADE перенесли на весну 2025 года, а первый полет New Glenn ожидается не ранее ноября 2024-го. Полезной нагрузкой New Glenn станет платформа Blue Ring компании Blue Origin.