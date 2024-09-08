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Китай запустит миссию по доставке образцов грунта с Марса в 2028 году

Главный конструктор миссии «Тяньвэнь-3» Лю Цзичжун сообщил, что Китай планирует запустить миссию на Марс примерно в 2028 году. Ее целью станет первая в истории человечества доставка образцов грунта Красной планеты на Землю.

Запуск миссии «Тяньвэнь-1» для изучения Марса / © CFP

Лю сделал это заявление на второй Международной конференции по исследованию дальнего космоса, которая прошла в городском округе Хуаншань на востоке Китая.

Основная научная цель миссии — поиск признаков жизни на Марсе.

На сегодня КНР одобрила три миссии по исследованию планет, которые должны реализовать в течение 10-15 лет. «Тяньвэнь-2», запуск которой наметили примерно на 2025 год, предназначена для исследования околоземного астероидов. Запуск «Тяньвэнь-3» для сбора проб грунта Марса и возвращения их на Землю перенесут на два года раньше — на 2028 год. А старт «Тяньвэнь-4»запланирован примерно на 2030 год, задача — исследовать Юпитер.

Если «Тяньвэнь-3» завершится по плану, то Китай вполне может обогнать США в гонке по возвращению на Землю образцов грунта Красной планеты.