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Спутники SpaceX впервые провели лазерный обмен данными в интересах американских военных
Два спутника компании SpaceX успешно обменялись данными с использованием оптических терминалов связи по заданию Агентства космического развития, подразделения Космических сил США.
Директор агентства Дерек Турнер сообщил, что обмен данными состоялся 3 сентября, причем спутники установили соединение менее чем за 100 секунд и поддерживали его в течение нескольких часов. В успешном тесте участвовали два из четырех аппарата SpaceX, оснащенных инфракрасными датчиками Leidos и терминалами Tesat.
Эта демонстрация развеяла сомнения о способности спутников формировать оптическую сеть на низкой околоземной орбите.
Турнер также отметил, что все четыре спутника SpaceX успешно зафиксировали запуски ракет с помощью своих инфракрасных датчиков, включая возвращение космического корабля Starship в атмосферу Земли в июне 2024 года.
Помимо прорыва в области лазерной связи, Турнер заявил об успешных испытаниях с передачей тактических сообщений с орбиты на наземные приемники. Это подчеркивает потенциал для улучшенной военной связи через космические платформы.
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В ноябре 2022 года астрономы заметили кое-что необычное — «странный радиокруг», расположенный вблизи галактического центра Млечного Пути. Обнаружить светящееся кольцо в месте, где его быть не должно, удалось с помощью одного из самых мощных в мире радиотелескопов — MeerKAT в ЮАР. Ученые считают, что радиокруг возник из-за массивной звезды, с поверхности которой звездный ветер сдувает внешние слои.
Месторождения самородного золота приурочены главным образом к кварцевым жилам. Считается, что оно осаждается из горячих магматических растворов, внедряющихся по трещинам в горных породах. Однако образование крупных скоплений золота представляет собой минералогическую загадку. Австралийские ученые предположили, что дело — в пьезоэлектрических свойствах кварца, которые под действием частых землетрясений способствуют образованию больших скоплений драгоценного металла.
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На юге Шотландии расположена деревня, издавна связанная с легендой о Мерлине — великом волшебнике, наставнике короля Артура. Ранее эта история, как и многие другие части артуровского цикла, не имела никаких археологических подтверждений — только крайне запутанные упоминания в древних манускриптах. Теперь ситуация изменилась.
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