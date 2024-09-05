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Николай Головин
Николай Головин
7 минут назад
Рейтинг: +197
Посты: 440

Спутники SpaceX впервые провели лазерный обмен данными в интересах американских военных

Два спутника компании SpaceX успешно обменялись данными с использованием оптических терминалов связи по заданию Агентства космического развития, подразделения Космических сил США.

Сообщество
# SpaceX
# связь
# спутники
Спутники осуществляют лазерный обмен данными / © Tesat-Spacecom
Спутники осуществляют лазерный обмен данными / © Tesat-Spacecom

Директор агентства Дерек Турнер сообщил, что обмен данными состоялся 3 сентября, причем спутники установили соединение менее чем за 100 секунд и поддерживали его в течение нескольких часов. В успешном тесте участвовали два из четырех аппарата SpaceX, оснащенных инфракрасными датчиками Leidos и терминалами Tesat. 

Эта демонстрация развеяла сомнения о способности спутников формировать оптическую сеть на низкой околоземной орбите. 

Турнер также отметил, что все четыре спутника SpaceX успешно зафиксировали запуски ракет с помощью своих инфракрасных датчиков, включая возвращение космического корабля Starship в атмосферу Земли в июне 2024 года.

Помимо прорыва в области лазерной связи, Турнер заявил об успешных испытаниях с передачей тактических сообщений с орбиты на наземные приемники. Это подчеркивает потенциал для улучшенной военной связи через космические платформы.

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# археология
# Британия
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pontiyleontiy
8 часов назад
Александр, магией изукрасили, конечно, полностью. Мерлин вполне мог быть реальный человек и он вполне мог быть выдающимся для своего общества.

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Alexey Vinogradov
9 часов назад
Александр, да-да, еще Генрих II надоумил монахов из Гластонбери, раскопавших у себя каких-то скелетов, рассказать всем, шо это могила самого Артура.

Археологи нашли могилу волшебника МерлинаАрхеологи нашли могилу волшебника Мерлина

Руслан Ахметов
11 часов назад
Побольше бы таких судов. Морю нужны вертикали.

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Айдамир Цеев
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Роскосмос!!! Вот где не паханное поле. Настоящая целина!!!! В армии худо бедно всю верхушку попересажали. Боюсь сюда и подступиться то побоятся до

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Гоша Попугай
15 часов назад
Это бред и вчерашний день, не надо заниматься ерундой. Ещё испанские галеоны вернуть надо

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Aлек сей Нии_pet
22 часа назад
zelenkevich, мешает гравитация и не очень высокое давление атмосферы, а также её пополнение (пар, водород и тд)

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Aлек сей Нии_pet
22 часа назад
Всеволод, было б перед кем "выпендриваться"; но я удержался, чтоб не добавить минус от себя, оцените. что касается моих минусОв, так то немцы на

Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? Что будет, если в космосе наполнить бутылку вакуумом? Во-первых, возможно ли так сделать, а во-вторых, что будет с ней в помещении, заполненном воздухом? 

Andrey Nikonov
22 часа назад
Охота на ведьм началась...)))

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