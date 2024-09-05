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Спутники SpaceX впервые провели лазерный обмен данными в интересах американских военных

Два спутника компании SpaceX успешно обменялись данными с использованием оптических терминалов связи по заданию Агентства космического развития, подразделения Космических сил США.

Спутники осуществляют лазерный обмен данными / © Tesat-Spacecom

Директор агентства Дерек Турнер сообщил, что обмен данными состоялся 3 сентября, причем спутники установили соединение менее чем за 100 секунд и поддерживали его в течение нескольких часов. В успешном тесте участвовали два из четырех аппарата SpaceX, оснащенных инфракрасными датчиками Leidos и терминалами Tesat.

Эта демонстрация развеяла сомнения о способности спутников формировать оптическую сеть на низкой околоземной орбите.

Турнер также отметил, что все четыре спутника SpaceX успешно зафиксировали запуски ракет с помощью своих инфракрасных датчиков, включая возвращение космического корабля Starship в атмосферу Земли в июне 2024 года.

Помимо прорыва в области лазерной связи, Турнер заявил об успешных испытаниях с передачей тактических сообщений с орбиты на наземные приемники. Это подчеркивает потенциал для улучшенной военной связи через космические платформы.