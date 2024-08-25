Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Фотограф запечатлел огромную молнию на фоне метеорного потока Персеиды
Американский фотограф Пол Смит (Paul Smith) ранним утром сделал снимок верхнеатмосферной молнии на фоне «звездопада» Персеиды.
Смит сообщил, что сделал снимок молнии, которая находилась примерно в 160 километрах от него.
Красный спрайт — редкая форма верхнеатмосферной молнии, существование которой подтвердили примерно 30 лет назад. Такие разряды холодной плазмы возникают над грозовыми облаками, образуясь на высоте от 40 до 100 километров после мощного удара молнии. Вещество в них не нагревается до очень высоких температур.
Священный костер инквизиции, который, как известно, излечивает любые амбиции, — лишь малая часть интернет-мемов, посвященных охоте на ведьм. Они основаны на мифах. Чтобы развеять их и узнать причины, по которым инквизиция вообще взялась за колдунов, сыграл ли в этом какую-то роль знаменитый трактат «Молот ведьм» «брата Генриха» Инститориса из доминиканского ордена, сколько мужчин сожгли на кострах, с помощью чего проводили пытки, действительно ли конфликтующие соседи доносили друг на друга и при чем здесь концепция «общего врага», Naked Science обратился к историку-медиевисту, специалисту по средневековой демонологии и автору книги «Инквизиция, ересь и колдовство. Молот ведьм» Григорию Бакусу.
При инфицировании SARS-CoV-2 характерны так называемый мозговой туман, потеря обоняния и вкуса. Это может указывать на проникновение вируса в мозг. Однако механизм все еще непонятен. В экспериментах на мышах американские ученые выявили в гене спайк-белка серию мутаций, облегчающих заражение.
Ракоскорпионы, или эвриптериды, были одними из крупнейших морских хищников палеозоя, достигая в длину двух с половиной метров. Их ареал распространения занимал огромные акватории, однако о ракоскорпионах из пород современной Австралии пока известно мало. Авторы новой статьи восполнили пробел, описав окаменелости родов Pterygotus и Jaekelopterus из разных частей континента. На их основании палеонтологи предположили, что ракоскорпионы могли переплыть океан во время своего переселения, а возможно, даже при регулярных миграциях.
Студент института «Аэрокосмический» МАИ Тамирлан Нагоев создал концепт электроракетного двигателя, способного работать на альтернативном и восполняемом источнике энергии. В качестве топлива специалист предложил использовать пылеобразный базальтовый материал, собранный с поверхности астероидов, Луны и других космических тел.
Ученые НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге изучили, как черты личности основателя молодой фирмы влияют на результаты ее работы. Выяснилось, что нарцисс и трудоголик, который при этом внедряет инновации, будет эффективно развивать свою компанию.
Первые планеты за пределами Солнечной системы обнаружили лишь в конце XX века, но затем они посыпались как из рога изобилия. Чтобы успешнее описывать все новые экзопланеты и делать другие открытия, NASA сейчас готовит новую космическую миссию — телескоп «Нэнси Грейс Роман». А чтобы справиться с огромными данными, космическое агентство предоставит доступ к ним всем желающим.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Адам Франк: «Что может быть важнее вопроса о жизни в других мирах?»
Как один солдат водородную бомбу изобрел
Зов темной глубины
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии