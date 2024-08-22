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Николай Головин
Николай Головин
52 минуты назад
Рейтинг: +197
Посты: 433

Армения собралась построить новую АЭС с помощью американских технологий

Руководство Армении обдумывает возможность строительства новой атомной электростанции с использованием западных модульных технологий. В июле секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян заявил, что Армения и США обсуждают cоздание новой АЭС и процесс вошел в предметную фазу. 

Сообщество
# Армения
# атомная энергия
# США
Мецаморская АЭС / © Asatur Yesayants
Мецаморская АЭС / © Asatur Yesayants

На днях стало известно, что Армения подала заявку на присоединение к «123-му соглашению» США по гражданской ядерной энергетике, которое может открыть путь к проектированию и строительству атомной электростанции с использованием американских технологий.

Новая АЭС заменит Мецаморскую, построенную в советское время, которую модернизирует и ремонтирует «Росатом». Согласно плану, Мецаморская АЭС будет работать до 2036 года, затем ее выведут из эксплуатации.

Армения сильно зависит от атомной энергетики. Сегодня Мецаморская АЭС обеспечивает около трети общих энергетических потребностей страны.

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# внешность
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