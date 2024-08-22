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Армения собралась построить новую АЭС с помощью американских технологий
Руководство Армении обдумывает возможность строительства новой атомной электростанции с использованием западных модульных технологий. В июле секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян заявил, что Армения и США обсуждают cоздание новой АЭС и процесс вошел в предметную фазу.
На днях стало известно, что Армения подала заявку на присоединение к «123-му соглашению» США по гражданской ядерной энергетике, которое может открыть путь к проектированию и строительству атомной электростанции с использованием американских технологий.
Новая АЭС заменит Мецаморскую, построенную в советское время, которую модернизирует и ремонтирует «Росатом». Согласно плану, Мецаморская АЭС будет работать до 2036 года, затем ее выведут из эксплуатации.
Армения сильно зависит от атомной энергетики. Сегодня Мецаморская АЭС обеспечивает около трети общих энергетических потребностей страны.
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Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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