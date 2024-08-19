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Немецкий стартап выполнит первый запуск ракеты One в ближайшие недели

Статические огневые испытания четырех двигателей первой ступени ракеты One на космодроме Саксаворд / © RFA

Двухступенчатую ракету One и ее полезную нагрузку доставили на территорию космодрома Саксаворд, расположенного на Шетландских островах (Великобритания).

Вторая ступень и разгонный блок One уже прошли все необходимые испытания. На очереди тест, в котором задействуют девять двигателей первой ступени. Если он будет успешным, попытка первого запуска ракеты, как и запланировано, состоится в третьем квартале 2024 года.

Компания Rocket Factory Augsburg, основанная в 2018 году, занимается созданием многоразовой ракеты One, которая сможет выводить спутники на низкую околоземную орбиту по самым низким на рынке ценам: один пуск обойдется примерно в три миллиона евро.