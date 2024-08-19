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Немецкий стартап выполнит первый запуск ракеты One в ближайшие недели
Исполнительный директор стартапа RFA (Rocket Factory Augsburg) сообщил, что до первого полета ракеты One остались «считаные недели».
Двухступенчатую ракету One и ее полезную нагрузку доставили на территорию космодрома Саксаворд, расположенного на Шетландских островах (Великобритания).
Вторая ступень и разгонный блок One уже прошли все необходимые испытания. На очереди тест, в котором задействуют девять двигателей первой ступени. Если он будет успешным, попытка первого запуска ракеты, как и запланировано, состоится в третьем квартале 2024 года.
Компания Rocket Factory Augsburg, основанная в 2018 году, занимается созданием многоразовой ракеты One, которая сможет выводить спутники на низкую околоземную орбиту по самым низким на рынке ценам: один пуск обойдется примерно в три миллиона евро.
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В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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