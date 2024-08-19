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Американский аэропорт получил огромную деревянную крышу
Архитектурное бюро ZGF Architects завершило расширение главного терминала международного аэропорта Портленда, установив массивную деревянную крышу площадью девять акров (3,6 гектара).
Перед ZGF Architects стояла задача, по сути, удвоить операционное пространство аэропорта, объединив объекты и системы, которые построили на разных этапах с 1950-х годов.
Новая крыша, закрывшая весь центральный терминал, включая зону входа, билетные кассы, точки продаж и выходы, получила волнообразный рисунок с 49 световыми люками.
Конструкция весом восемь тысяч тонн прикреплена к ряду стальных балок, расположенных на расстоянии шести метров друг от друга.
Расширение аэропорта Портленда, как ожидается, удвоит его пропускную способность и позволит в итоге принимать до 35 миллионов пассажиров в год к 2045-му.
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В конце протерозоя Землю охватило масштабное оледенение. Считается, что оно сыграло ключевую роль в переработке ландшафтов и ускорении эволюции видов. Однако многие детали неясны. В новой работе европейские ученые датировали комплекс горных пород в Шотландии и Ирландии, сохранивший наиболее полную картину того периода.
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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