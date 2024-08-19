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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
12 минут назад
Рейтинг: +588
Посты: 1304

Американский аэропорт получил огромную деревянную крышу

Архитектурное бюро ZGF Architects завершило расширение главного терминала международного аэропорта Портленда, установив массивную деревянную крышу площадью девять акров (3,6 гектара).  

Сообщество
# строительство
# США
# технологии
Деревянная крыша главного терминала международного аэропорта Портленда / © ZGF Architects
Деревянная крыша главного терминала международного аэропорта Портленда / © ZGF Architects

Перед ZGF Architects стояла ​​задача, по сути, удвоить операционное пространство аэропорта, объединив объекты и системы, которые построили на разных этапах с 1950-х годов.

Деревянная крыша главного терминала международного аэропорта Портленда / © ZGF Architects
Деревянная крыша главного терминала международного аэропорта Портленда / © ZGF Architects

Новая крыша, закрывшая весь центральный терминал, включая зону входа, билетные кассы, точки продаж и выходы, получила волнообразный рисунок с 49 световыми люками.

Конструкция весом восемь тысяч тонн прикреплена к ряду стальных балок, расположенных на расстоянии шести метров друг от друга.

Деревянная крыша главного терминала международного аэропорта Портленда / © ZGF Architects
Деревянная крыша главного терминала международного аэропорта Портленда / © ZGF Architects

Расширение аэропорта Портленда, как ожидается, удвоит его пропускную способность и позволит в итоге принимать до 35 миллионов пассажиров в год к 2045-му. 

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