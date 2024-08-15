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ВОЗ объявила новую чрезвычайную ситуацию международного значения

Во второй раз за последние два года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила оспу обезьян чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Медсестра с образцами, взятыми у пациента с подозрением оспу обезьян / © Arlette Bashizi / Reuters

Как сообщает New York Times, поводом стало распространение оспы обезьян в Демократической Республике Конго. Новая вспышка уже привела к 14 000 случаям заболевания и 524 смертям.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил на пресс-конференции, что скорость распространения вируса на этот раз вызывает беспокойство, особенно потому, что женщины и девушки сейчас попали в группу наибольшего риска заражения заболеванием, которое передается преимущественно половым путем.

На данный момент оспа обезьян распространилась на 13 стран африканского континента, хотя, 96% заболевших находятся в Демократической Республике Конго.

Оспа обезьян — заболевание, вызываемое вирусом, который относится к роду Orthopoxvirus. Его типичные симптомы — кожная сыпь или поражение слизистых оболочек, которые могут длиться на протяжении нескольких недель и сопровождаться повышенной температурой, головной болью, болями в мышцах и в спине, слабостью и увеличением лимфатических узлов.