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В южнокорейском аэропорту собака-ищейка проверит всех пассажиров из Парижа на наличие клопов

В Южной Корее усилили меры предосторожности, чтобы не допустить в страну кровососущих насекомых. Есть опасения, что их могут завезти спортсмены и болельщики с недавно завершившихся в Париже Олимпийских игр.

Служебная собака ищет клопов в багаже людей, прилетающих из Парижа / © Yonhap / Reuters

В прошлом году власти Парижа пытались унять общенациональную панику из-за клопов, когда город готовился к Олимпиаде. Паразитов находили в больницах, кинотеатрах и в общественном транспорте французской столицы.

Теперь кинологи с помощью служебной собаки породы бигль по кличке Чеко, которая обучена определять запах клопов, проверяют всех людей, возвращающихся в Южную Корею из Парижа. Такие меры предосторожности продлятся до начала сентября, когда завершится Паралимпиада.