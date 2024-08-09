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Олег Гончар
Олег Гончар
18 минут назад
Рейтинг: +607
Посты: 1581

Маск опубликовал первые фотографии с огневого теста двигателя Raptor 3

Основатель космической компании SpaceX Илон Маск сообщил в социальной сети Х, что инженеры впервые запустили первый серийный двигатель Raptor 3. Он предназначен для транспортной системы Starship.

Сообщество
# Raptor 3
# SpaceX
# Илон Маск
# космос
# ракеты
Первый прожиг ракетного двигателя Raptor 3 / © Elon Musk 
Первый прожиг ракетного двигателя Raptor 3 / © Elon Musk 

Маск также поделился фотографиями прожига ракетного двигателя Raptor 3.

По данным SpaceX, тяга Raptor 3 выросла до 280 тонн по сравнению с 230 тоннами у второй версии и 185 тоннами у первой. Масса снизилась с 1630 до 1525 килограммов.

Первый прожиг ракетного двигателя Raptor 3 / © Elon Musk 
Первый прожиг ракетного двигателя Raptor 3 / © Elon Musk 
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Редакция Naked Science
2 часа назад
lanc, это пишет не редакция, а сама компания в своем Блоге. Если у вас есть исчерпывающие доказательства против технологии, просьба их предоставить.

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Николай Юрко
2 часа назад
Анатолий, ждите. Могу только пожелать успеха в ожидании того, чего никогда не будет.

Mk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в деньMk-II Aurora может стать первым летательным аппаратом, который будет подниматься выше линии Кармана дважды в день

иван федоров
2 часа назад
Татьяна, упирают на то, что в данном цикле процесс потепления слишком скоротечен для естественного и скорее всего это вклад человека.

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Анатолий Шляпников
3 часа назад
Ждем МиГ 41

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Татьяна Кальницкая
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Объясните, пожалуйста, понимающие люди. Разве это не нормальный цикл: ледник-потепление-ледник...? Не пытаются ли спекулировать тем, что является

Ученые спрогнозировали «запуск элементов климатического перелома»Ученые спрогнозировали «запуск элементов климатического перелома»

Иван Колупаев
4 часа назад
Опять Березин накаркал - сказал что у Китая все хорошо в космосе 😄 там же и про Спейс иксы 🙄 Впрочем он говорил про "системные недочеты", а это

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Наталия Иванова
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Очень интересно! Хочется посмотреть на эту вещь в действии.

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HarD
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Всеволод Ахметов
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Aлек, судя по комментариям и минусам, в физике тут разбирающихся нет от слова совсем 😁 Тип вакуума тут ни при чём, так что ваше желание

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