Rocket Lab впервые испытала ракетный двигатель «Архимед»

Корабль Starliner, пристыкованный к МКС, не может расстыковаться со станцией в автоматическом режиме, утверждают источники из американской космической отрасли. Между тем сделать это может быть необходимо, поскольку экипаж на Землю со значительной долей вероятности придется возвращать на другом корабле — Crew Dragon. Запутанный клубок обстоятельств в итоге приведет к тому, что Dragon полетит на МКС на месяц с лишним позже, затянув частичную ротацию экипажа станции.