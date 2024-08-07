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Rocket Lab впервые испытала ракетный двигатель «Архимед»
Новозеландский инженер и руководитель компании Rocket Lab Питер Бек сообщил в социальной сети Х о первом испытании нового двигателя «Архимед», предназначенного для частично многоразовой ракеты Neutron.
Бек поделился великолепным снимком, на котором запечатлен работающий двигатель, закрепленный на специальном стенде.
Значительная часть деталей нового двигателя изготовлена с помощью 3D-печати. «Архимед» работает на метане и использует в качестве окислителя основного топлива жидкий кислород.
Предполагается, что первая ступень ракеты-носителя Neutron будет оснащена девятью двигателями «Архимед», а вторая — одним.
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Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
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Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
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