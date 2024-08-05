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Каким будет стадион на вершине города-небоскреба «Зеркальная линия»?
Агентство развития территории Саудовской Аравии NEOM представило макет футбольного стадиона, который расположится на вершине горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» (The Line), то есть на высоте более 350 метров.
Саудовская Аравия намерена построить стадион на 46 тысяч мест внутри города-небоскреба «Зеркальная линия» в рамках официальной заявки на проведение чемпионата мира по футболу 2034 года. Помимо этого, власти обещают подготовить 24 000 гостиничных номеров и четыре тренировочных поля к началу турнира.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?
Американские военные и NASA финансируют создание ядерных ракетных двигателей. Однако подробный анализ планов заокеанских друзей показывает, что вместо ожидаемого результата их, вероятнее всего, подстерегает неприглядное фиаско. Сходные, практически нерешаемые проблемы ожидают и ядерный буксир, о котором время от времени вспоминает «Роскосмос». Ракеты на ядерных двигателях тем не менее возможны, но совсем не такие, как планируют делать в США или у нас. Едва ли не единственная страна, способная решиться на их разработку, — КНДР. И, честно говоря, от этой перспективы можно проснуться в холодном поту.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
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