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Сверхсекретный объект Манхэттенского проекта превратят в солнечную электростанцию

Министерство энергетики США собирается построить солнечную электростанцию ​​мощностью один гигаватт на бывшем сверхсекретном ядерном объекте Манхэттенского проекта в штате Вашингтон.

Комплекс по производству радиоактивных материалов Ханфорд-Сайт / © Wkimedia

В сотрудничестве с компанией Hecate Energy ведомство собирается перепрофилировать участок площадью 8000 акров (3237,485 гектара), который ранее использовали в рамках программы США по созданию ядерного оружия, для производства возобновляемой энергии.

Ханфордский комплекс по производству радиоактивных материалов, созданный в 1943 году, был сверхсекретным объектом Манхэттенского проекта во время Второй мировой войны. Там ядерные реакторы производили плутоний для первых в мире атомных бомб.