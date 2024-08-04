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Сверхсекретный объект Манхэттенского проекта превратят в солнечную электростанцию
Министерство энергетики США собирается построить солнечную электростанцию мощностью один гигаватт на бывшем сверхсекретном ядерном объекте Манхэттенского проекта в штате Вашингтон.
В сотрудничестве с компанией Hecate Energy ведомство собирается перепрофилировать участок площадью 8000 акров (3237,485 гектара), который ранее использовали в рамках программы США по созданию ядерного оружия, для производства возобновляемой энергии.
Ханфордский комплекс по производству радиоактивных материалов, созданный в 1943 году, был сверхсекретным объектом Манхэттенского проекта во время Второй мировой войны. Там ядерные реакторы производили плутоний для первых в мире атомных бомб.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Белорусские инженеры создали для транспортно-инфраструктурного комплекса uST рельсовый беспилотник — юнибус U4-220, состоящий из нескольких секций и способный перевозить 48 пассажиров.
США собрались ставить на ракеты ядерные двигатели. Почему из этого ничего не выйдет и при чем тут «Роскосмос»?
Американские военные и NASA финансируют создание ядерных ракетных двигателей. Однако подробный анализ планов заокеанских друзей показывает, что вместо ожидаемого результата их, вероятнее всего, подстерегает неприглядное фиаско. Сходные, практически нерешаемые проблемы ожидают и ядерный буксир, о котором время от времени вспоминает «Роскосмос». Ракеты на ядерных двигателях тем не менее возможны, но совсем не такие, как планируют делать в США или у нас. Едва ли не единственная страна, способная решиться на их разработку, — КНДР. И, честно говоря, от этой перспективы можно проснуться в холодном поту.
Смерть всегда переживается тяжело, особенно если речь идет о родном человеке. Утрата вызывает не только психологическую травму, но отражается на физическом здоровье, повышая в будущем риск сердечно-сосудистых нарушений, деменции. Как это связано, не вполне ясно. Ученые из США подошли к вопросу, используя методы, разработанные в науке о старении.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Люди часто видят сходство неодушевленных предметов с человеческими лицами: замечают детали, похожие на глаза, нос, брови. Облака на небе могут напоминать акварельные портреты, розетка на стене — растерянный, удивленный или недовольный смайлик. Американский режиссер Дэвид Линч в сериале «Твин Пикс» одной из важных деталей сделал «улыбающийся» мешок, расстегнутая молния которого похожа на рот человека. Как возникают такие образы и как мозг реагирует на «лица» предметов, разобрались психологи из Австралии.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
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