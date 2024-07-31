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SpaceX перенесла полет миссии Polaris Dawn

Неофициальный рендер миссии Polaris Dawn / © Tony Bela

Теперь миссию перенесли на середину — конец августа текущего года. Основная причина задержки связана с приоритетным запуском миссии Crew-9 на МКС, который запланирован на 18 августа.

Согласно плану пятидневной миссии Polaris Dawn, космический корабль Crew Dragon с четырьмя людьми на борту должен выйти на орбиту с апогеем 1400 километров и тем самым побить рекорд, установленный в 1966 году миссией Gemini 11, достигшей высоты 1372 километров (экспедиции «Аполлон» удалялись от Земли на значительно большее расстояние, но в рамках полетов к Луне, а не на околоземной орбите).

Кроме того, астронавты по очереди покинут пределы корабля Crew Dragon после разгерметизации капсулы, испытают новые скафандры SpaceX, а затем вернуться обратно. Участники экспедиции проведут серию научных опытов, которые предусматривают исследование влияния космических полетов и космической радиации на здоровье человека, а также испытание лазерной связи Starlink для будущих миссий на Луну и Марс.

Polaris Dawn станет первой из трех миссий программы Polaris. Помимо миллиардера и инициатора экспедиции Айзекмана, который уже летал в космос во время миссии Inspiration4 в сентябре 2021 года, участвуют отставной подполковник ВВС США Скотт «Кидд» Потит (пилот), а также инженеры SpaceX Сара Джиллис и Анна Менон.