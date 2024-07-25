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Tesla пообещала, что ее продукция изменит мир в следующем году
После публикации квартального отчета компания Илона Маск сообщила акционерам, что в следующем году шесть основных продуктов Tesla будут готовы к массовому запуску и изменят мир.
Речь идет об:
- электрическом грузовике Tesla Semi, производство которого «начнется к концу 2025 года». Грузовики перевозят почти 75% грузов в США, и Tesla утверждает, что Semi не только сможет перевозить их дешевле, но и что технология автопилота сделает перевозки безопаснее;
- бюджетных и доступных массовому покупателю электромобилях Tesla (начало производства «первая половина 2025 года»);
- Новое поколение электрического гиперкара Roadster, которое изменит представление самого понятия автомобиль;
- Неконтролируемое полное автономное вождение — новая версия системы FSD, которая позволит электромобилю ездить самостоятельно, без участия водителя;
- Будущее полностью автономное транспортное средство Tesla — Robotaxi, которое начнет массово выпускаться после разработки и внедрения новой версии системы FSD;
- Tesla Optimus — гуманоидный робот, который сможет заменить человека в любой отрасли производства.
Итак, это шесть продуктов, все выпущенные в один и тот же год – большинство ближе к концу 2025 года, изменят или разрушат несколько крупных отраслей промышленности, по данным отчета Tesla.
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