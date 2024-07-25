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NASA впервые отправило видео в формате 4K с летящего самолета на МКС ​​и обратно

Команда специалистов из Исследовательского центра NASA имени Гленна в Кливленде впервые транслировала видеоматериалы в формате 4K с самолета на Международную космическую станцию ​​и обратно с помощью оптической (лазерной) связи. Это испытание стало частью серии тестов новой технологии, которая сможет обеспечить видеотрансляцию с Луны во время миссий «Артемида».

Графическое изображение лазерной ретрансляции связи между МКС, LCRD и Землей / © NASA / Dave Ryan

В течение всей истории космических миссий NASA использовало радиоволны для передачи информации в космос и обратно, но теперь на их смену приходит лазерная связь, которая с помощью инфракрасного света в десятки раз быстрее передает большое количество данных, чем радиочастотные системы.

Во время последних испытаний лазерной системы связи, инженеры установили портативный лазерный терминал на фюзеляже самолета Pilatus PC-12. Затем поднявшись на самолете в воздух они начали отправлять данные на наземную станцию ​​в Кливленде. Оттуда данные транслировались по наземной сети на испытательный полигон Белые пески в Лас-Крусес, штат Нью-Мексико, где ученые использовали инфракрасные сигналы для отправки данных на экспериментальную орбитальную платформу Laser Communications Relay Demonstration (LCRD), которая передала сигналы на МКС, а затем получив обратный отклик, отправила сигнал на Землю.