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«Юнона» запечатлела северное полушарие Юпитера
Автоматическая межпланетная станция NASA «Юнона» (Juno) во время своего 61 сближения с Юпитером 12 мая 2024 года сделала прекрасные снимок газового гиганта, на котором можно в подробностях рассмотреть завихрения в атмосфере самой большой планеты Солнечной системы.
Новый снимок северного полушария Юпитера был сделан, когда аппарат NASA находился на высоте 29 тысяч километров над верхними слоями облаков газового гиганта.
Изображение дает детальное представление о хаотичном перемещении облаков и циклонах в регионе, который ученые назвали складчатой нитевидной областью.
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Исследуя глубоководные сообщества в районе Тихого океана, богатом железомарганцевыми конкрециями, ученые из Великобритании неожиданно обнаружили новый источник кислорода. Теперь они опасаются, что разработка этих месторождений может нарушить сложившиеся экосистемы.
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