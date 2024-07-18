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Олег Гончар
Олег Гончар
7 минут назад
Рейтинг: +600
Посты: 1544

Еноты испортили Tesla Cybertruck, спутав электромобиль с мусорным баком

В США владельцы новых электрических пикапов Tesla Cybertruck жалуются, что по ночам еноты залезают на электромобили в поисках еды, видимо, путая их с мусорными баками, и царапают дорогие транспортные средства.

Сообщество
# Cybertruck
# Tesla
# электромобили
Еноты испортили Tesla Cybertruck / © Spidog
Еноты испортили Tesla Cybertruck / © Spidog

Недавно на форуме владельцев Cybertruck пользователь под ником Spidog сообщил, как животные испортили бронированный кузов его пикапа.

Еноты испортили Tesla Cybertruck / © Spidog
Еноты испортили Tesla Cybertruck / © Spidog
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