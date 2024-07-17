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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
29 минут назад
Рейтинг: +307
Посты: 424

Объявлены победители научной фотографии фестиваля Beaker Street 

Жюри премии научной фотографии фестиваля Beaker Street в восьмой раз за свою историю подвело итоги конкурса и опубликовало снимки победителей, которые запечатлели красоту австралийского штата Тасмания.

Сообщество
# природа
# фотографии
Белощекая цапля (Egretta novaehollandiae) в долине Тамар / © James Britton
Белощекая цапля (Egretta novaehollandiae) в долине Тамар / © James Britton
Кокколитофориды — группа одноклеточных планктонных гаптофитовых водорослей, образующих на поверхности известковые пластинки — кокколиты / © Luke Brokensha
Кокколитофориды — группа одноклеточных планктонных гаптофитовых водорослей, образующих на поверхности известковые пластинки — кокколиты / © Luke Brokensha
Ветка, погруженная в воду, окрашенную танином. Многие виды растений Тасмании содержат таниновые соединения, которые помогают защитить растения от травоядных, бактерий и грибков / © Nathan Waterhouse
Ветка, погруженная в воду, окрашенную танином. Многие виды растений Тасмании содержат таниновые соединения, которые помогают защитить растения от травоядных, бактерий и грибков / © Nathan Waterhouse
Полярное сияние в Тасмании в мае 2024 года / © Carmel Gledhill
Полярное сияние в Тасмании в мае 2024 года / © Carmel Gledhill
«Когда ночь раскрывает свое великолепие», фотограф запечатлел биофлуоресценцию, исходящую от глаз и тела лягушки / © Toby Schrapel
«Когда ночь раскрывает свое великолепие», фотограф запечатлел биофлуоресценцию, исходящую от глаз и тела лягушки / © Toby Schrapel
Клещ на папоротнике / © Ben Travaglini  
Клещ на папоротнике / © Ben Travaglini  
Млечный путь над Хобарт-Сити / © David Nolan
Млечный путь над Хобарт-Сити / © David Nolan
Морские экологи высаживают водоросли Macrocystis pyrifera на восточном побережье Тасмании / © Paula Andrea Ruiz Ruiz
Морские экологи высаживают водоросли Macrocystis pyrifera на восточном побережье Тасмании / © Paula Andrea Ruiz Ruiz
Икринки красного брахионихта (Thymichthys politus) / © Andrea Williamson
Икринки красного брахионихта (Thymichthys politus) / © Andrea Williamson
Маленькие грибы Cruetomycena viscidocruenta / © Charlie Chadwick

Маленькие грибы Cruetomycena viscidocruenta / © Charlie Chadwick

Древесина погибшего эвкалипта ягодного (Eucalyptus coccifera) / © Deon Scanlon
Древесина погибшего эвкалипта ягодного (Eucalyptus coccifera)

/ © Deon Scanlon

Полярное сияние в Тасмании 11 мая 2024 года / © Alistair Luckman
Полярное сияние в Тасмании 11 мая 2024 года / © Alistair Luckman
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