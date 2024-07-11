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Китайская компания готовится к запуску многоразовой ракеты Nebula-1

Космическая компания Deep Blue Aerospace стремится выполнить первый орбитальный полет своей многоразовой ракеты Nebula-1 уже в этом году.

Испытания решетчатого стабилизатора ракеты Nebula-1 / © Deep Blue Aerospace

Недавно специалисты китайской компании провели испытания развертывания и работы решетчатого стабилизатора ракеты. Во время возвращения первой ступени для обеспечения надежной вертикальной посадки инженеры оснастили Nebula-1 небольшими «крыльями». При взлете они прижаты к корпусу, а во время посадки разворачиваются, придавая дополнительную устойчивость ракете.

Интересно, что такое же стабилизационное оперение имеют Falcon 9. Эту технологию компания Илона Маска начала применять 10 лет назад.

© CNSA Watcher - Archives

Согласно планам Deep Blue Aerospace, Nebula-1 сможет выводить до 1000 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту.