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Миссия по доставке образцов марсианского грунта на Землю стала на шаг ближе к реализации
Специалисты Европейского космического агентства (ESA) и NASA завершили проверку конструкции и технического анализа проекта по созданию орбитального аппарата Earth Return Orbiter (ERO), который должен обеспечить транспортировку образцов грунта, собранных марсоходом Perseverance, с Красной планеты на Землю.
Утверждение конструкции ERO позволяет перейти проекту на стадию производства и испытаний. Теперь предприятия из 11 европейских стран начнут изготовление компонентов космического зонда.
Во время миссии по доставке на Землю образцов марсианского грунта, собранных ровером Perseverance, аппарат ERO, находящийся на орбите вокруг Марса, должен будет безопасно захватить, заполненную образцами капсулу, размером с баскетбольный мяч, после чего доставить ее на Землю. ERO также будет использоваться в качестве ретранслятора, обеспечивая связью работающие на поверхности Красной планеты марсоходы.
Напомним, что первая в истории миссия по доставке грунта с Красной планеты на Землю запланирована на конец текущего — начало следующего десятилетия.
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