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Создан последний компонент для главного зеркала Чрезвычайно Большого телескопа

Европейская южная обсерватория (ESO) продолжает строить крупнейший телескоп в мире для наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах — Чрезвычайно большой телескоп (ELT). Недавно он стал еще на шаг ближе к запуску, намеченному на 2028 год. Немецкая компания SCHOTT произвела заготовку для последнего сегмента главного зеркала ELT.

Заготовка для последнего сегмента зеркала Чрезвычайно Большого телескопа / © SCHOTT / ESO

Огромное главное зеркало ELT общей площадью 978 квадратных метров и массой 132 тонны невозможно изготовить из одного куска стекла. Поэтому оно будет состоять из 798 шестиугольных сегментов, диаметром в полтора метра и толщиной около пяти сантиметров каждый.

Недавно компания SCHOTT изготовила последнюю заготовку для 949 сегмента (798 из них предназначены для главного зеркала, 133 фрагмента — для облегчения обслуживания и повторного покрытия сегментов после ввода телескопа в эксплуатацию, а еще 18 — куплены в запас).

Новый телескоп должен помочь ответить на некоторые из нерешенных вопросов о нашей Вселенной — например, как образовались первые звезды и галактики — и, возможно, даже сможет делать прямые снимки внесолнечных планет.