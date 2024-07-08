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NASA показало, какой будет лунная орбитальная станция Gateway

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовали небольшое видео, демонстрирующее облик будущей лунной орбитальной станции Gateway.

Концепт станции Gateway / © NASA

В рамках лунной программы «Артемида» NASA планирует создание обитаемой станции Gateway, на которой астронавты смогут жить и работать во время полетов к Луне.

Планируется, что конфигурация Gateway будет насчитывать четыре модуля:

жилой и логистический HALO с коммуникационным и научным оборудованием, небольшим пространством для экипажа, и внешним манипулятором Canadarm3;

энергетический модуль PPE с солнечными панелями;

жилой модуль I-Hab с каютами и тренажерами для членов экипажа. Он будет оснащен шлюзом для выходов в открытый космос;

модуль Lunar View, который по сути станет складом оборудования и припасов. Этот модуль также оснастят шестью большими иллюминаторами, которые обеспечат астронавтам великолепный обзор.

Предполагается, что модули HALO и PPE отправятся в космос в 2028 году.

© VideoFromSpace

Первыми членами экипажа станции Gateway станут астронавты миссии «Артемида IV», то есть это будут члены уже второй по счету экспедиции, предусматривающей высадку людей на поверхность Луны.