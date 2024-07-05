Хакер украл секретные данные OpenAI о разработке ИИ

Как стало известно журналистам газеты New York Times, в апреле 2023 года неизвестный хакер получил доступ к закрытому форуму разработчиков искусственного интеллекта OpenAI, где сотрудники компании обсуждали создание новой технологии. Он украл эту информацию, но не коды, лежащие в основе продуктов американской компании.

Виртуальный собеседник ChatGPT / © OpenAI

Инцидент не стал достоянием общественности, потому что информация о клиентах или партнерах компании не была украдена. Кроме того, руководство OpenAI посчитало, что этот эпизод не связан с угрозой национальной безопасности: судя по всему, хакер действовал в частном порядке и не связан со спецслужбами иностранных государств.