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КНДР успешно испытала новый тип тактической баллистической ракеты

В понедельник, 1 июля, Северная Корея провела испытания новой модификации баллистической ракеты малой дальности (БРМД) «Хвасон-11да-4,5», способной нести сверхкрупную боеголовку массой до 4,5 тонны.

Испытание «Хвасон-11» в сентябре 2022 года / © ЦТАК

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что во время испытаний выполнили запуск двух ракет на максимальную дальность 500 километров и минимальную дальность 90 километров.

Еще один запуск «Хвасон-11да-4,5» проведут в июле для проверки летных характеристик, точности попадания и мощности взрыва сверхбольшой боеголовки на уменьшенной дальности 250 километров.