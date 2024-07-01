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Один из руководителей Microsoft посчитал кражу чужого контента нормой

Руководитель ИИ-подразделения компании Microsoft Мустафа Сулейман в недавнем интервью CNBC заявил, что весь контент, выложенный в Сеть, представляет собой «бесплатное программное обеспечение», которое каждый может свободно копировать и использовать, в том числе для обучения искусственного интеллекта.

Мустафа Сулейман / © Riccardo Savi / Getty Images

На вопрос журналиста о том, что Сулейман думает о разработчиках ИИ, которые «украли мировую интеллектуальную собственность», глава ИИ-подразделения Microsoft ответил:

«Я думаю, что в отношении контента, который уже есть в интернете, общественный договор еще с 90-х годов говорит о том, что им можно свободно пользоваться. Любой может его копировать и воспроизводить. Это бесплатное ПО, так я считаю».

Microsoft и OpenAI столкнулись с целой серией судебных исков: компании обвинили в краже публикаций, защищенных авторским правом, для обучения генеративных моделей ИИ.

© NBC News