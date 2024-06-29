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Крупнейший производитель сигарет в мире тайно финансировал исследования, посвященные курению

Ученые из британского Университета Бата, проанализировав 23 финансовых документа, обнаружили, что крупнейшая транснациональная табачная компания Philip Morris International (PMI) и ее японское подразделение тайно финансировали исследования специалистов из Киотского университета для «манипулирования наукой».

Сигареты компании Philip Morris International / © Getty Images

Доктор Софи Бразнелл, один из авторов статьи, опубликованной в журнале Nicotine and Tobacco Research, сообщила, что Philip Morris International с 2012 по 2020 год выделяла деньги на исследования, пытаясь влиять на науку и политику общественного здравоохранения, чтобы создать благоприятную среду для продвижения своей продукции.

В частности, PMI заключила контракт со сторонней исследовательской организацией CMIC на финансирование исследования по отказу от курения, проведенного учеными из Киотского университета. Причем никаких публичных записей о причастности компании к этим научным изысканиям нет.

«Кроме того, в период с 2014 по 2019 год PMI ежемесячно платила консалтинговой компании FTI-Innovations из сферы медико-биологических наук по три миллиона йен за обширную работу, связанную с наукой. Среди прочего это подразумевало выстраивание отношений с ключевыми лидерами научного мнения и использование академических мероприятий для продвижения как науки, так и продукции PMI», — добавили авторы статьи.

По их мнению, все это ставит под сомнение качество и этическую обоснованность результатов таких научных работ, как и истинное воздействие товаров PMI на здоровье человека.