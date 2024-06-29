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NASA показало новое видео развертывания двух кубсатов с МКС

Недавно с борта Международной космической станции запустили два небольших спутника для научных экспериментов на низкой околоземной орбите. Их вывод в космос запечатлели на видео.

Кубсаты BurstCube и SNOOPI выводятся на низкую околоземную орбиту с борта МКС / © NASA / Matthew Dominick

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США поделилось новыми видеороликами и изображениями развертывания двух кубсатов, которое состоялось 18 апреля 2024 года.

© NASA / Nanoracks

На кадрах видно, как аппараты BurstCube и SNOOPI (Signals of Opportunity P-band Investigation) один за другим выводятся на низкую околоземную орбиту.

BurstCube размером чуть менее 10 сантиметров в поперечнике запустили первым. Он предназначен для изучения гамма-всплесков. А аппарат SNOOPI продемонстрирует технологию измерения влажности почвы в корневой зоне и эквивалента воды в снеге на основе сигналов, отраженных от поверхности Земли.

© NASA / Nanoracks