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Автономные такси без руля и педалей начнут ездить по Европе в 2026 году

Хорватская компания Rimac, известная производством одних из самых быстрых в мире электрических суперкаров, презентовала концепт нового беспилотного такси Rimac Verne (названного в честь Жюля Верна).

Элегантное роботакси Rimac Verne / © Rimac

Как сообщает издание Autocar, в салоне будущего двухместного роботакси отсутствуют руль, педали, а на передней панели установлен огромный 43-дюймовый дисплей для развлечения пассажиров во время пути.

Элегантное роботакси Rimac Verne / © Rimac

Представители компании Rimac обещают, что первые автономные такси начнут курсировать в Загребе с 2026 года, а через год появятся в 11 городах Европы.

Элегантное роботакси Rimac Verne / © Rimac

Салон роботакси Rimac Verne / © Rimac