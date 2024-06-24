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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
2 часа назад
Рейтинг: +305
Посты: 404

Опубликованы лучшие снимки солнечного затмения 8 апреля 2024 года 

Компания Kolari Vision объявила победителей своего первого конкурса фотографий солнечного затмения, которое жители Земли могли наблюдать 8 апреля 2024 года.

Сообщество
# Солнце
# фотографии
Первое место, «Самолет и затмение» / © Ryan Spangenberg
Первое место, «Самолет и затмение» / © Ryan Spangenberg
Второе место, «Темный день» / © Keith Double
Второе место, «Темный день» / © Keith Double
Третье место, «Момент тотальности» / ©  Justin Castel
Третье место, «Момент тотальности» / ©  Justin Castel
Высокая оценка / © Joe Luther
Высокая оценка / © Joe Luther
Высокая оценка / © Noah Cote
Высокая оценка / © Noah Cote
Высокая оценка / © Jonathan Sullivan
Высокая оценка / © Jonathan Sullivan
Высокая оценка / © Thomas Streiff
Высокая оценка / © Thomas Streiff
Высокая оценка / © Travis Brooks
Высокая оценка / © Travis Brooks
Высокая оценка / © Mike Denison 
Высокая оценка / © Mike Denison 
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