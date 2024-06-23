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Концепт: первый электрический самолет с вертикальными взлетом и посадкой на жидком водороде
Швейцарский стартап Sirius Aviation в сотрудничестве с BMW Designworks представил дизайн будущего электрического самолета с вертикальными взлетом и посадкой (СВВП) под названием Sirius Jet, работающего на водородных топливных элементах.
Презентация прошла на выставке MOVE Expo в Лондоне.
Представители Sirius Aviation заверили, что Sirius Jet сможет летать с крейсерской скоростью 515 километров в час, а дальность полета составит 1850 километров.
Бизнес-версия Sirius Jet рассчитана всего на трех пассажиров, а СВВП спроектирован так, чтобы летать почти бесшумно, не доставляя неудобств людям на борту.
Sirius Aviation уже начала процесс сертификации и планирует провести первые полеты Sirius Jet в следующем году. Коммерческая эксплуатация начнется в 2028-м.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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