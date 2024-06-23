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Концепт: первый электрический самолет с вертикальными взлетом и посадкой на жидком водороде

Швейцарский стартап Sirius Aviation в сотрудничестве с BMW Designworks представил дизайн будущего электрического самолета с вертикальными взлетом и посадкой (СВВП) под названием Sirius Jet, работающего на водородных топливных элементах.

Рендер СВВП Sirius Jet / © Sirius Aviation

Презентация прошла на выставке MOVE Expo в Лондоне.

Представители Sirius Aviation заверили, что Sirius Jet сможет летать с крейсерской скоростью 515 километров в час, а дальность полета составит 1850 километров.

Рендер СВВП Sirius Jet / © Sirius Aviation

Бизнес-версия Sirius Jet рассчитана всего на трех пассажиров, а СВВП спроектирован так, чтобы летать почти бесшумно, не доставляя неудобств людям на борту.

Рендер СВВП Sirius Jet / © Sirius Aviation

Sirius Aviation уже начала процесс сертификации и планирует провести первые полеты Sirius Jet в следующем году. Коммерческая эксплуатация начнется в 2028-м.

Рендер СВВП Sirius Jet / © Sirius Aviation

Рендер СВВП Sirius Jet с понтонами для посадки на воду / © Sirius Aviation

Рендер СВВП Sirius Jet с понтонами для посадки на воду / © Sirius Aviation

Рендер СВВП Sirius Jet с понтонами для посадки на воду / © Sirius Aviation

Рендер СВВП Sirius Jet / © Sirius Aviation

Рендер СВВП Sirius Jet / © Sirius Aviation

Рендер СВВП Sirius Jet / © Sirius Aviation

© Sirius Jet

© Sirius Jet